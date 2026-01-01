Soirée dansante rue des Soeurs Lusigny

Soirée dansante

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Ozon Gym Lusigny-Chézy organisera une soirée dansante. Menu adulte boeuf à la bière de Treban et sa garniture, fromage, dessert, café ; menu enfant pizza, dessert.

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 94 91 94 ozongym@outlook.fr

English :

The Ozon Gym Lusigny-Chézy association is organizing a dance evening. Adult menu: beef with Treban beer and garnish, cheese, dessert, coffee; children?s menu: pizza, dessert.

