SOIRÉE DANSANTE Massegros Causses Gorges
SOIRÉE DANSANTE Massegros Causses Gorges samedi 21 février 2026.
BAL MUSETTE POUR LE SÉNÉGAL
Salle des fêtes ( Village ) Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Rendez-vous à la soirée dansante à la salle des fêtes du Recoux à 21h avec Los musicaires del castel en animation musicale. Gâteaux offerts
Entrée 10€
Organisé par Les lavandes de Sauveterre.
Au profit de l’association Avem Senegal Cuma
Rendez-vous à la soirée dansante à la salle des fêtes du Recoux à 21h avec Los musicaires del castel en animation musicale. Gâteaux offerts
Entrée 10€
Organisé par Les lavandes de Sauveterre.
Au profit de l’association Avem Senegal Cuma .
Salle des fêtes ( Village ) Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for dancing at the Recoux village hall at 9pm, with Los musicaires del castel providing the musical entertainment. Complimentary cakes
Admission: 10?
Organized by Les lavandes de Sauveterre.
To benefit the Avem Senegal Cuma association
L’événement BAL MUSETTE POUR LE SÉNÉGAL Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn