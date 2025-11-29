SOIRÉE DANSANTE Massegros Causses Gorges

BAL MUSETTE POUR LE SÉNÉGAL

Salle des fêtes ( Village ) Massegros Causses Gorges Lozère

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Rendez-vous à la soirée dansante à la salle des fêtes du Recoux à 21h avec Los musicaires del castel en animation musicale. Gâteaux offerts

Entrée 10€

Organisé par Les lavandes de Sauveterre.

Au profit de l’association Avem Senegal Cuma

Salle des fêtes ( Village ) Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Join us for dancing at the Recoux village hall at 9pm, with Los musicaires del castel providing the musical entertainment. Complimentary cakes

Admission: 10?

Organized by Les lavandes de Sauveterre.

To benefit the Avem Senegal Cuma association

