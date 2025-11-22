Soirée dansante Salle polyvalente Montbeugny

Soirée dansante

Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Participez à la soirée dansante de la pétanque de Montbeugny sur le thème des années 80. Animée par Dj Tipolia 03 et repas ! Au menu tartiflette, jambon cru et salade, fromage blanc, flan pâtissier, café.

.

Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 37 96 77

English :

Join the Montbeugny pétanque for an 80s-themed dance party. Entertainment by Dj Tipolia 03 and dinner! On the menu: tartiflette, cured ham and salad, fromage blanc, flan pâtissier, coffee.

German :

Nehmen Sie am Tanzabend der Pétanque de Montbeugny mit dem Thema der 80er Jahre teil. Animiert von Dj Tipolia 03 und Essen! Auf der Speisekarte: Tartiflette, Rohschinken und Salat, Quark, Patissier-Flan, Kaffee.

Italiano :

Unitevi alla pétanque di Montbeugny per una festa da ballo sul tema degli anni ’80. Intrattenimento di Dj Tipolia 03 e pasto! Nel menu: tartiflette, prosciutto crudo e insalata, fromage blanc, flan pâtissier, caffè.

Espanol :

Únete a la petanca de Montbeugny para una fiesta de baile sobre el tema de los años 80. Animación a cargo de Dj Tipolia 03 y ¡comida! En el menú: tartiflette, jamón serrano y ensalada, fromage blanc, flan pâtissier, café.

L’événement Soirée dansante Montbeugny a été mis à jour le 2025-11-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région