SOIRÉE DANSANTE SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais

SOIRÉE DANSANTE

SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Dj Serggio aux manettes !

L’association SD Swing organise une soirée dansante et festive sur des sons Rocks, Swing et Latino !

Rendez-vous à 21h00 à la Salle des Fêtes de Montesquieu-Lauragais.

Entrée 6€ boissons soft incluses 6 .

SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Dj Serggio at the controls!

L’événement SOIRÉE DANSANTE Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE