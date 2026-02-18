Soirée dansante Montoldre
Soirée dansante Montoldre samedi 21 mars 2026.
Soirée dansante
Salle Fernand Blanchet Montoldre Montoldre Allier
Tarif : – – 23 EUR
Boisson non comprise
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 03:00:00
2026-03-21
Soirée dansante avec Sonodans
Menu Entrée pavé frites fromage -dessert
Uniquement sur réservation avant le 15 mars.
Salle Fernand Blanchet Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 57 58 17 zaal03150@orange.fr
English :
Dance party with Sonodans
Menu: Starter French fries Cheese Dessert
Reservations required before March 15.
