Soirée dansante

Salle Fernand Blanchet Montoldre Montoldre Allier

Tarif : – – 23 EUR

Boisson non comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 03:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Soirée dansante avec Sonodans

Menu Entrée pavé frites fromage -dessert

Uniquement sur réservation avant le 15 mars.

Salle Fernand Blanchet Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 57 58 17 zaal03150@orange.fr

English :

Dance party with Sonodans

Menu: Starter French fries Cheese Dessert

Reservations required before March 15.

L’événement Soirée dansante Montoldre a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire