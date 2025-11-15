Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Dansante Motteville

Soirée Dansante Motteville samedi 15 novembre 2025.

Soirée Dansante

Motteville Seine-Maritime

Repas orchestre avec le groupe les Andrews dans la salle des fêtes.   .

Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 77 69 52 

