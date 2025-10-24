Soirée dansante Moules-Frites à volonté Kuttolsheim
Soirée dansante Moules-Frites à volonté Kuttolsheim samedi 7 mars 2026.
rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Soirée moules frites à volonté à la Salle La Source de Kuttolsheim.
Soirée dansante Moules-Frites à volonté organisé par la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim et animée par l’orchestre LIBERTYS ! Pensez à réserver avant le 20 février prochain.
Formule moules frites à volonté avec dessert et café. .
rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 57 bf.kuttolsheim@gmail.com
English :
All-you-can-eat mussels and French fries evening at Salle La Source, Kuttolsheim.
German :
Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites nach Belieben im Salle La Source in Kuttolsheim.
Italiano :
Serata con cozze e patatine a volontà alla Salle La Source di Kuttolsheim.
Espanol :
Noche de mejillones y patatas fritas en la Salle La Source de Kuttolsheim.
L’événement Soirée dansante Moules-Frites à volonté Kuttolsheim a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg