Soirée dansante Moules-Frites à volonté Kuttolsheim

Soirée dansante Moules-Frites à volonté

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2026-03-07 20:00:00

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée moules frites à volonté à la Salle La Source de Kuttolsheim.

Soirée dansante Moules-Frites à volonté organisé par la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim et animée par l’orchestre LIBERTYS ! Pensez à réserver avant le 20 février prochain.

Formule moules frites à volonté avec dessert et café. .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 57 bf.kuttolsheim@gmail.com

English :

All-you-can-eat mussels and French fries evening at Salle La Source, Kuttolsheim.

German :

Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites nach Belieben im Salle La Source in Kuttolsheim.

Italiano :

Serata con cozze e patatine a volontà alla Salle La Source di Kuttolsheim.

Espanol :

Noche de mejillones y patatas fritas en la Salle La Source de Kuttolsheim.

