Soirée dansante moules frites animée par Guillaume Fric Saint-Hippolyte
samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante moules frites animée par Guillaume Fric
Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : 10 EUR
10
Tarif enfant
Date et horaire :
Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
A marquer dans vos agendas pour passer un moment convivial
Soirée dansante animée par Guillaume Fric
Moules frites dessert vin compris
Organisée par le comité festif de Saint Hippolyte 10 .
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie
English :
Mark your calendars for a great time!
German :
Markieren Sie sich den Terminkalender, um eine gesellige Zeit zu verbringen
Italiano :
Segnate in agenda che ci sarà da divertirsi!
Espanol :
¡Apúntenlo en sus agendas para pasarlo en grande!
