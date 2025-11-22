Soirée dansante moules frites animée par Guillaume Fric

Saint-Hippolyte Aveyron

A marquer dans vos agendas pour passer un moment convivial

Soirée dansante animée par Guillaume Fric

Moules frites dessert vin compris

Organisée par le comité festif de Saint Hippolyte 10 .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie

English :

Mark your calendars for a great time!

German :

Markieren Sie sich den Terminkalender, um eine gesellige Zeit zu verbringen

Italiano :

Segnate in agenda che ci sarà da divertirsi!

Espanol :

¡Apúntenlo en sus agendas para pasarlo en grande!

