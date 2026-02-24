Soirée dansante moules frites

Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée dansante, moules frites; organisé par le comité des fêtes, à la salle le chatelier, sur réservation au 0687513109 ou 0621101960, sur Hello Asso .

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 51 31 09

