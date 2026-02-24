Soirée dansante moules frites Duneau
Soirée dansante moules frites Duneau samedi 28 mars 2026.
Soirée dansante moules frites
Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée dansante, moules frites; organisé par le comité des fêtes, à la salle le chatelier, sur réservation au 0687513109 ou 0621101960, sur Hello Asso .
Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 51 31 09
