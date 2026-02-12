Soirée dansante moules frites Marcillac-la-Croisille
Soirée dansante moules frites Marcillac-la-Croisille samedi 28 février 2026.
Soirée dansante moules frites
Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille Corrèze
Soirée moules frites organisée par l’AS Marcillac Clergoux.
️ Renseignements et réservations avant le 23 février): .
Salle des fêtes Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 83 96 43
English : Soirée dansante moules frites
