Soirée dansante : Noctua – Soirée techno & trance Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Noctua – Soirée techno & trance

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le collectif Noctua prend les commandes pour cinq heures de techno et de trance : kicks tenus, nappes hypnotiques, lumières basses et un dancefloor qui avance d’un seul bloc.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Noctua – Techno & Trance Night

The Noctua collective takes the reins for five hours of techno and trance: sustained kicks, hypnotic layers, dim lighting, and a dance floor that moves as one.

L’événement Soirée dansante : Noctua – Soirée techno & trance Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes