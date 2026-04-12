Soirée dansante Restaurant la Restanque Nyons
Soirée dansante Restaurant la Restanque Nyons dimanche 12 avril 2026.
Nyons
Soirée dansante
Restaurant la Restanque 76 Promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Soirée dansante organisée par Michel Evénements au restaurant la Restanque
Menu de la soirée Paella (ou plat à la carte pour ceux qui sont allergiques aux fruits de mer) suivi d’un dessert
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Restaurant la Restanque 76 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 63 29 larestanque-cheznadia@orange.fr
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English :
Dance party organized by Michel Evénements at restaurant la Restanque
Evening menu: Paella (or à la carte dish for those allergic to seafood) followed by dessert
L’événement Soirée dansante Nyons a été mis à jour le 2025-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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