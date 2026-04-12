Soirée dansante Restaurant la Restanque Nyons

Nyons

Soirée dansante

Restaurant la Restanque 76 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 19:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Soirée dansante organisée par Michel Evénements au restaurant la Restanque

Menu de la soirée Paella (ou plat à la carte pour ceux qui sont allergiques aux fruits de mer) suivi d’un dessert

.

Restaurant la Restanque 76 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 63 29 larestanque-cheznadia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance party organized by Michel Evénements at restaurant la Restanque

Evening menu: Paella (or à la carte dish for those allergic to seafood) followed by dessert

L’événement Soirée dansante Nyons a été mis à jour le 2025-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale