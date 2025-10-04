Soirée dansante Octobre Rose à Esvres Esvres
Soirée dansante Octobre Rose à Esvres
Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : Samedi 2025-10-04
La ville d’Esvres-sur-Indre, en partenariat avec Salsa Evena, vous invite à une grande soirée dansante dans le cadre du mois d’Octobre Rose, le samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h30.
Au programme
20h00 21h30 Initiation Bachata, Salsa et Kizomba
Puis, soirée dansante pour enflammer la piste !
DJ Iguaniz sera aux platines pour assurer l’ambiance et vous faire danser toute la soirée !
Entrée 10,00 € au profit des associations Au Sein des Femmes et Cancen.
Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall (Place Auguste Noyant Esvres)
Parking gratuit derrière la salle.
Informations complémentaires 06.88.06.71.79 (Salsa Evena)
Venez danser pour la bonne cause et soutenir la lutte contre le cancer du sein ! 10 .
Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 communication@esvres.fr
English :
The town of Esvres-sur-Indre, in partnership with Salsa Evena, invites you to a big dance party as part of Pink October month, on Saturday October 4, 2025 from 7.30pm. On the program: Bachata, Salsa and Kizomba initiation, followed by a dance party to set the dance floor alight!
German :
Die Stadt Esvres-sur-Indre lädt Sie in Partnerschaft mit Salsa Evena zu einem großen Tanzabend im Rahmen des Rosa Oktobers am Samstag, den 4. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen: Einführung in Bachata, Salsa und Kizomba und anschließend ein Tanzabend, um die Tanzfläche zu entflammen!
Italiano :
La città di Esvres-sur-Indre, in collaborazione con Salsa Evena, vi invita a una grande festa da ballo nell’ambito dell’Ottobre Rosa, sabato 4 ottobre 2025 dalle 19.30. In programma: iniziazione alla Bachata, alla Salsa e alla Kizomba, seguita da una festa da ballo che infiammerà la pista!
Espanol :
La ciudad de Esvres-sur-Indre, en colaboración con Salsa Evena, le invita a una gran fiesta de baile en el marco del Octubre Rosa, el sábado 4 de octubre de 2025 a partir de las 19.30 horas. En el programa: iniciación a la bachata, la salsa y la kizomba, seguida de una fiesta de baile para animar la pista
L’événement Soirée dansante Octobre Rose à Esvres Esvres a été mis à jour le 2025-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme