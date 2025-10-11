Soirée dansante Octobre rose Égletons

Soirée dansante Octobre rose Égletons samedi 11 octobre 2025.

Soirée dansante Octobre rose

Espace Ventadour Égletons Corrèze

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Après une journée rythmée par les rencontres et les animations, la mobilisation Octobre Rose se poursuivra en soirée. En partenariat avec le Comité des Fêtes et Accordéons en Monédières, un repas dansant animé par l’orchestre Loup Parça viendra clore cette journée solidaire sur une note festive et chaleureuse.

Repas Entrée Pâté de Pommes de Terre Dessert

Réservation obligatoire pour le repas auprès de Cathy au 06 82 18 04 12, avant le mercredi 8 octobre. .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 04 12

