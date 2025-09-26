Soirée dansante Ô’Marcat Restaurant O’ Marcat Dax
Soirée dansante Ô’Marcat Restaurant O’ Marcat Dax vendredi 26 septembre 2025.
Soirée dansante Ô’Marcat
Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
En septembre, Ô’Marcat vous accueille chaque vendredi soir dès 19h pour une soirée dansante animée par Chantal Soulu.
À cette occasion, profitez d’une formule moules-frites au prix de 15€. .
Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 omarcatdax@gmail.com
English : Soirée dansante Ô’Marcat
German : Soirée dansante Ô’Marcat
Italiano :
Espanol : Soirée dansante Ô’Marcat
L’événement Soirée dansante Ô’Marcat Dax a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Grand Dax