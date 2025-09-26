Soirée dansante Ô’Marcat Restaurant O’ Marcat Dax

Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax Landes

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

En septembre, Ô’Marcat vous accueille chaque vendredi soir dès 19h pour une soirée dansante animée par Chantal Soulu.

À cette occasion, profitez d’une formule moules-frites au prix de 15€. .

Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 omarcatdax@gmail.com

