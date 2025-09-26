Soirée dansante Ô’Marcat Restaurant O’ Marcat Dax

Soirée dansante Ô'Marcat

Soirée dansante Ô’Marcat Restaurant O’ Marcat Dax vendredi 26 septembre 2025.

Soirée dansante Ô’Marcat

Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

En septembre, Ô’Marcat vous accueille chaque vendredi soir dès 19h pour une soirée dansante animée par Chantal Soulu.
À cette occasion, profitez d’une formule moules-frites au prix de 15€.   .

Restaurant O’ Marcat Place Roger Ducos Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75  omarcatdax@gmail.com

English : Soirée dansante Ô’Marcat

German : Soirée dansante Ô’Marcat

Italiano :

Espanol : Soirée dansante Ô’Marcat

L’événement Soirée dansante Ô’Marcat Dax a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Grand Dax