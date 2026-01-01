Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon Salle Emeraude Locoal-Mendon

Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon

Salle Emeraude Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon

Venez nombreux partager un moment chaleureux autour d’un repas et d’une soirée animée.

Tarif(s)

– Entrée simple 5 € (à partir de 22h)

– Repas + entrée adulte 16 €

– Repas + entrée enfant (moins de 12 ans) 10 €

Inscriptions sur HelloAsso jusqu’au 17 janvier .

Salle Emeraude Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 6 32 60 20 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon

L’événement Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon