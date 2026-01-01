Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon Salle Emeraude Locoal-Mendon
Soirée dansante Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon Salle Emeraude Locoal-Mendon samedi 24 janvier 2026.
Salle Emeraude Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Organisée par le club de foot de Locoal-Mendon
Venez nombreux partager un moment chaleureux autour d’un repas et d’une soirée animée.
– Entrée simple 5 € (à partir de 22h)
– Repas + entrée adulte 16 €
– Repas + entrée enfant (moins de 12 ans) 10 €
Inscriptions sur HelloAsso jusqu’au 17 janvier .
Salle Emeraude Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 6 32 60 20 08
