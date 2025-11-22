Soirée dansante organisée par le Moto Club de la Grée Salle polyvalente Pouillé-les-Côteaux

Soirée dansante organisée par le Moto Club de la Grée Salle polyvalente Pouillé-les-Côteaux samedi 22 novembre 2025.

Salle polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-22 19:30:00

Venez passer une soirée conviviale et rythmée !

Le MC de la Grée organise un repas rougail saucisse avec soirée dansante. Soirée Rock’n’roll animée par le groupe Cargo

20 € par adulte et 8€ par enfant jusqu’à 10 ans .

Salle polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 68 35 93 13

English :

Come and enjoy a friendly, rhythmic evening!

German :

Verbringen Sie einen geselligen und rhythmischen Abend!

Italiano :

Venite a godervi una serata vivace e amichevole!

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada animada y amistosa

