Soirée dansante organisée par le Moto Club de la Grée Salle polyvalente Pouillé-les-Côteaux samedi 22 novembre 2025.
Salle polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-22 19:30:00
Venez passer une soirée conviviale et rythmée !
Le MC de la Grée organise un repas rougail saucisse avec soirée dansante. Soirée Rock’n’roll animée par le groupe Cargo
20 € par adulte et 8€ par enfant jusqu’à 10 ans .
English :
Come and enjoy a friendly, rhythmic evening!
German :
Verbringen Sie einen geselligen und rhythmischen Abend!
Italiano :
Venite a godervi una serata vivace e amichevole!
Espanol :
Venga a disfrutar de una velada animada y amistosa
