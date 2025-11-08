Soirée dansante paëlla Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Soirée dansante paëlla Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis samedi 8 novembre 2025.

Soirée dansante paëlla

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Sortez vos agendas, vos chaussures de danse et votre appétit, l’ASL propose pour une soirée haute en couleurs et en saveurs avec une soirée paella dansante placée sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur.

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 70 45 88

English :

Get out your diaries, your dancing shoes and your appetite, the ASL proposes a colorful and tasty evening with a paella dance under the sign of greed and good humor.

German :

Die ASL bietet einen farbenfrohen Abend mit einem Paella-Tanz unter dem Zeichen der Gaumenfreuden und der guten Laune.

Italiano :

Tirate fuori le vostre agende, le vostre scarpe da ballo e il vostro appetito: l’ASL propone una serata colorata e gustosa con un ballo della paella all’insegna dell’avidità e del buon umore.

Espanol :

Saquen sus agendas, sus zapatos de baile y su apetito, la ASL les propone una velada colorida y sabrosa con un baile de paella bajo el signo de la codicia y el buen humor.

