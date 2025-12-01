Soirée dansante Salle des Fêtes Paimpol

Soirée dansante

Salle des Fêtes 13 Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le Comice Agricole, la Ville de Paimpol et le CCAS vous proposent une soirée dansante avec DJ. Sur place petite restauration et buvette pour passer un moment convivial. .

