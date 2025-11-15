SOIREE DANSANTE PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains
SOIREE DANSANTE PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2025-11-15
Tout public
Soirée dansante, organisée par les sapeurs-pompiers de Bourbonne-les-Bains.
Repas à 20€/pers et 15€ pour les de 12 ans.
Au menu apéro, jambon, frites, dessert. Sur réservation.
Salle des fêtes de Bourbonne-les-Bains. .
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 88 69 05
