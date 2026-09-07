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AGENDA · Durcet

Soirée Dansante Poule au blanc Durcet, salle des fêtes, Durcet

samedi 26 septembre 2026 · salle des fêtes · Durcet

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
salle des fêtes
Adresse
61100 Durcet
Ville
61100 Durcet
Département
Orne
Tarif
sur inscription via Hello Asso ou par téléphone au 06 26 98 02 84

Soirée Dansante Poule au blanc Durcet Samedi 26 septembre, 20h00 salle des fêtes Orne

sur inscription via Hello Asso ou par téléphone au 06 26 98 02 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

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Soirée Dansante Poule au Blanc Durcet