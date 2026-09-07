Soirée Dansante Poule au blanc Durcet, salle des fêtes, Durcet

Informations pratiques

Soirée Dansante Poule au blanc Durcet Samedi 26 septembre, 20h00 salle des fêtes Orne

sur inscription via Hello Asso ou par téléphone au 06 26 98 02 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

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Soirée Dansante Poule au Blanc Durcet