Soirée dansante pour le Beaujolais Nouveau Gisors
28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Au menu
– Entrée terrine du chef ou chou de la mer,
– Plat aiguillette de volaille sauce vigneronne et tagliatelles ou aumônière de poisson et riz basmati,
– Dessert assiette de 3 fromages ou poire pochée au vin rouge. .
28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 77 14 12 97 ecrindessaveurs.gisors@gmail.com
English : Soirée dansante pour le Beaujolais Nouveau
