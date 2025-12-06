Soirée dansante pour le Téléthon Carré des forges Fargues-Saint-Hilaire

Soirée dansante pour le Téléthon

Carré des forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Le samedi 6 décembre, à partir de 18 h, le Comité des Fêtes et Danse N’Roll des Coteaux organisent une soirée dansante au profit du Téléthon. L’événement se tiendra au Carré des forges, avec une buvette et une restauration sur place. Vous pourrez déguster un repas avec garbure pour 15 € ou une portion de garbure seule pour 5 €, ainsi qu’une crêpe pour 2 €. La soirée promet d’être festive et conviviale, tout en soutenant cette noble cause. .

