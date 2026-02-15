Soirée dansante Salle des fêtes Preignac
Soirée dansante Salle des fêtes Preignac samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes 1 Impasse Pinsan Prince Preignac Gironde
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Salle des fêtes 1 Impasse Pinsan Prince Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 17 69 51
