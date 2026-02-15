Soirée dansante Salle des fêtes Preignac

Soirée dansante Salle des fêtes Preignac samedi 28 février 2026.

Soirée dansante

Salle des fêtes 1 Impasse Pinsan Prince Preignac Gironde

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Soirée dansante.   .

Salle des fêtes 1 Impasse Pinsan Prince Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 17 69 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Preignac a été mis à jour le 2026-02-11 par La Gironde du Sud