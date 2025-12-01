Soirée Dansante Pull de Noël Fontaine-le-Bourg
Soirée Dansante Pull de Noël Fontaine-le-Bourg samedi 20 décembre 2025.
Soirée Dansante Pull de Noël
2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 22:30:00
fin : 2025-12-20 23:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Soirée Dansante Pull de Noël au bistrot du Tendos. Venez chanter, danser et vous amuser toute la soirée ! .
2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com
English : Soirée Dansante Pull de Noël
L’événement Soirée Dansante Pull de Noël Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin