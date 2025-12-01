Soirée Dansante Pull de Noël Fontaine-le-Bourg

Soirée Dansante Pull de Noël

Soirée Dansante Pull de Noël au bistrot du Tendos. Venez chanter, danser et vous amuser toute la soirée ! .

2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

