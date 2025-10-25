Soirée dansante Rencontre des adhérents Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 19h30. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Participez à une soirée dansante rencontre des adhérents le samedi 25 octobre à partir 19h30.

L’association Le Rock des Alpilles vous propose une soirée dansante rencontre des adhérents, le samedi 25 octobre à la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence. Profitez d’une formule sucré salé.



Sur place, faites un don pour Octobre Rose. Ce don sera entièrement reversé à la ligue contre le cancer. .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 90 30 20 contact@rock-des-alpilles-st-remy.fr

English :

Join us for a dance evening and members’ get-together on Saturday 25 October from 7.30 pm.

German :

Nehmen Sie an einem Tanzabend teil Treffen der Mitglieder am Samstag, 25. Oktober, ab 19:30 Uhr.

Italiano :

Unisciti a noi per un ballo e incontra i membri sabato 25 ottobre dalle 19.30.

Espanol :

Únase a nosotros para bailar y conocer a los socios el sábado 25 de octubre a partir de las 19.30 horas.

