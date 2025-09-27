Soirée dansante Retro Party (70’s 80’s 90’s) Animée par Concept Music Janville-en-Beauce

Soirée dansante Retro Party (70’s 80’s 90’s) Animée par Concept Music Janville-en-Beauce samedi 27 septembre 2025.

Soirée dansante Retro Party (70’s 80’s 90’s) Animée par Concept Music

Rue de la Libération Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Une grande soirée rétro avec repas et piste en folie !

Cap sur les tubes mythiques des années 70, 80 et 90 ! Le Comité des fêtes propose une soirée festive, rythmée par Concept Music enchaînements énergiques, classiques disco-funk, pop et slows pour faire danser toutes les générations. La formule comprend le repas (kir inclus) pour profiter de la soirée sans coupure. Ambiance conviviale, décorations vintage et playlist fédératrice pour se replonger dans trois décennies de hits. Réservation indispensable pour garantir votre table et une organisation fluide. Tout public, danseurs occasionnels ou passionnés bienvenus. 5 .

Rue de la Libération Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 48 06 09 00 comitedesfetes.janville28@gmail.com

English :

Attend the first wrestling show of the 2025 season with the OWA in Janville-en-Beauce.

German :

Besuchen Sie die erste Wrestling-Show der Saison 2025 mit der OWA in Janville-en-Beauce.

Italiano :

Assistere al primo spettacolo di wrestling della stagione 2025 con l’OWA a Janville-en-Beauce.

Espanol :

Asiste al primer espectáculo de lucha libre de la temporada 2025 con la OWA en Janville-en-Beauce.

L’événement Soirée dansante Retro Party (70’s 80’s 90’s) Animée par Concept Music Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2025-08-26 par OT COEUR DE BEAUCE