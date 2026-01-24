SOIRÉE DANSANTE ROCK & SALSA SALLES DES FÊTES Grenade

SOIRÉE DANSANTE ROCK & SALSA

SALLES DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Que vous soyez seul ou en duo, cette soirée est faite pour vous ! Pour la Saint-Valentin, on oublie les dîners guindés et on laisse place à l’énergie de la danse !

Le concept Une fusion explosive entre le caliente de la Salsa et l’énergie du Rock. Pour les couples, c’est une occasion parfaite de se retrouver et de partager une complicité unique sur la piste, et pour les célibataires, c’est l’occasion idéale pour venir s’amuser sur la piste et partager un super moment ! Rendez-vous à 21h00 pour le coup d’envoi. Ambiance garantie, sourires obligatoires et rythme endiablé jusqu’au bout de la nuit ! 12 .

SALLES DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie salserock.grenade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re on your own or with a partner, this is the evening for you! This Valentine’s Day, forget the stuffy dinners and make way for the energy of dance!

L’événement SOIRÉE DANSANTE ROCK & SALSA Grenade a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE