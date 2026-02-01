Soirée dansante Rock your body Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Soirée dansante Rock your body Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 22:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Animateur sur Radio Graffiti et DJ passionné dans différents lieux de la région, DJ Mee Goo vous propose un voyage rythmé à travers les époques (60’s, 70’s, 80’s, 90’s et au delà), et les styles.

Du funk à la New wave, de la pop à la disco, tout en gardant l’esprit rock de Chez Paulette.

Prévente en ligne possibilité d’acheter sur place dans la limite des places disponiblesTout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Host on Radio Graffiti and a passionate DJ at various venues in the region, DJ Mee Goo takes you on a rhythmic journey through the 60’s, 70’s, 80’s, 90’s and beyond.

From funk to new wave, pop to disco, all in the rock spirit of Chez Paulette.

Pre-sale online may be purchased on site, subject to availability

