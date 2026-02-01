Soirée dansante Rock your body Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Soirée dansante Rock your body Chez Paulette Pagney-derrière-Barine vendredi 13 février 2026.
Soirée dansante Rock your body Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 22:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Animateur sur Radio Graffiti et DJ passionné dans différents lieux de la région, DJ Mee Goo vous propose un voyage rythmé à travers les époques (60’s, 70’s, 80’s, 90’s et au delà), et les styles.
Du funk à la New wave, de la pop à la disco, tout en gardant l’esprit rock de Chez Paulette.
Prévente en ligne possibilité d’acheter sur place dans la limite des places disponiblesTout public
8 .
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Host on Radio Graffiti and a passionate DJ at various venues in the region, DJ Mee Goo takes you on a rhythmic journey through the 60’s, 70’s, 80’s, 90’s and beyond.
From funk to new wave, pop to disco, all in the rock spirit of Chez Paulette.
Pre-sale online may be purchased on site, subject to availability
L’événement Soirée dansante Rock your body Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-02-05 par MT TERRES TOULOISES