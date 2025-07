Soirée dansante Saint-Bérain

Soirée dansante Saint-Bérain samedi 19 juillet 2025.

Soirée dansante

Lieu-dit Le Bouchet Saint-Bérain Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

2025-07-19

Soirée dansante animée par Jean François Mezy accompagné de son chanteur Florian au Bouchet de St-Bérain. Restauration et buvette sur place. Inscription avant le 10/07 au 06 63 19 57 58 ou assostberain@gmail.com, prix 10€.

Lieu-dit Le Bouchet Saint-Bérain 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 19 57 58 assostberain@gmail.com

English :

Evening dance hosted by Jean François Mezy accompanied by his singer Florian at Le Bouchet de St-Bérain. Catering and refreshments on site. Registration by 10/07 on 06 63 19 57 58 or assostberain@gmail.com, price 10?

German :

Tanzabend unter der Leitung von Jean François Mezy, begleitet von seinem Sänger Florian, im Bouchet in St-Bérain. Essen und Trinken vor Ort. Anmeldung bis zum 10.07. unter 06 63 19 57 58 oder assostberain@gmail.com, Preis 10 ?

Italiano :

Festa di ballo organizzata da Jean François Mezy, accompagnato dal suo cantante Florian, presso Le Bouchet de St-Bérain. Catering e rinfreschi in loco. Iscrizioni entro il 10/07 allo 06 63 19 57 58 o assostberain@gmail.com, prezzo 10?

Espanol :

Fiesta de baile organizada por Jean François Mezy acompañado de su cantante Florian en Le Bouchet de St-Bérain. Catering y refrescos in situ. Inscripciones antes del 10/07 en el 06 63 19 57 58 o en assostberain@gmail.com, precio 10?

L’événement Soirée dansante Saint-Bérain a été mis à jour le 2025-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier