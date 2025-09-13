SOIRÉE DANSANTE Saint-Clément-de-Rivière
SOIRÉE DANSANTE
520 Avenue de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date :
Début : 2025-09-13
2025-09-13
Première soirée dansante animée par le groupe Two Doo Montpellier, avec repas inclus.
34980 Hérault Occitanie +33 6 80 84 45 38 50nuancesdugout@gmail.com
English :
First evening of dancing with Two Doo Montpellier, with meal included.
German :
Erster Tanzabend, der von der Gruppe Two Doo Montpellier moderiert wird, mit eingeschlossenem Essen.
Italiano :
Prima serata di ballo con Two Doo Montpellier, con pasto incluso.
Espanol :
Primera noche de baile con Two Doo Montpellier, con comida incluida.
