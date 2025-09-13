SOIRÉE DANSANTE Saint-Clément-de-Rivière

520 Avenue de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Première soirée dansante animée par le groupe Two Doo Montpellier, avec repas inclus.

520 Avenue de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 80 84 45 38 50nuancesdugout@gmail.com

First evening of dancing with Two Doo Montpellier, with meal included.

Erster Tanzabend, der von der Gruppe Two Doo Montpellier moderiert wird, mit eingeschlossenem Essen.

Prima serata di ballo con Two Doo Montpellier, con pasto incluso.

Primera noche de baile con Two Doo Montpellier, con comida incluida.

