Soirée Dansante Saint-Jean-d’Angély
Soirée Dansante Saint-Jean-d’Angély samedi 15 novembre 2025.
Soirée Dansante
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le Rotary Club Angérien organise un repas dansant en collaboration avec « les entrepreneuses » au profit de la ligue contre le cancer.
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 71 71
Der Rotary Club Angérien organisiert in Zusammenarbeit mit « les entrepreneuses » ein Tanzessen zu Gunsten der Krebsliga.
Il Rotary Club Angérien organizza una cena-danza in collaborazione con « les entrepreneuses » a favore della Lega contro il cancro.
El Rotary Club de Angérien organiza una cena-baile en colaboración con « les entrepreneuses » a beneficio de la Liga contra el Cáncer.
L’événement Soirée Dansante Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-09-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme