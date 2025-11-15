Soirée Dansante Saint-Jean-d’Angély

Soirée Dansante

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Le Rotary Club Angérien organise un repas dansant en collaboration avec « les entrepreneuses » au profit de la ligue contre le cancer.

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 71 71

Der Rotary Club Angérien organisiert in Zusammenarbeit mit « les entrepreneuses » ein Tanzessen zu Gunsten der Krebsliga.

Il Rotary Club Angérien organizza una cena-danza in collaborazione con « les entrepreneuses » a favore della Lega contro il cancro.

El Rotary Club de Angérien organiza una cena-baile en colaboración con « les entrepreneuses » a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

