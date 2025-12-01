Soirée dansante Salle de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée dansante Salle de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet samedi 13 décembre 2025.
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 02:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Une soirée toutes danses .
Salle de la Prairie Rue de la Prairie Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 84 43 19 46 lcdanserencouple@gmail.com
