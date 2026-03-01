Soirée dansante Saint-Patrick Fatouville-Grestain
Soirée dansante Saint-Patrick
Salle des Fêtes Fatouville-Grestain Eure
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Le Comité des fêtes organise une soirée dansante le samedi 14 mars à partir de 19h à la salle des fêtes.
Soirée dansante pour la Saint Patrick, organisée par le Comité des fêtes Fatouvillais
Repas choucroute
1 apéritif, 1 choucroute, 1 fromage, 1 dessert
Avec DJ Clems
Sur réservation uniquement .
Salle des Fêtes Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 01 32 55 42
English : Soirée dansante Saint-Patrick
The Comité des fêtes is organising a dance on Saturday 14 March from 7pm in the Salle des fêtes.
