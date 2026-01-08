Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm

Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm samedi 14 février 2026.

Soirée dansante

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-02-14 2026-12-12

Soirée dansante organisée par Familles Rurales
  .

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Dance organized by Familles Rurales

L’événement Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme