Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm
Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm samedi 14 février 2026.
Soirée dansante
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-02-14 2026-12-12
Soirée dansante organisée par Familles Rurales
.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance organized by Familles Rurales
L’événement Soirée dansante Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme