Soirée dansante

Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée dansante organisée par Amitié et Joie, salle socio-culturelle

Animation par DJ Nat avec un dress code: vert ou bleu ou vert et bleu!

Menu (20€ tout compris) Apéritif, crudités, joue de porc confite, fromage, salade, tarte aux pruneaux, café offert

Réservation 06 23 90 62 16 .

Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 90 62 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dansante Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pays Dunois