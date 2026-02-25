Soirée dansante Saint-Sébastien
Soirée dansante Saint-Sébastien samedi 7 mars 2026.
Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-07
Soirée dansante organisée par Amitié et Joie, salle socio-culturelle
Animation par DJ Nat avec un dress code: vert ou bleu ou vert et bleu!
Menu (20€ tout compris) Apéritif, crudités, joue de porc confite, fromage, salade, tarte aux pruneaux, café offert
Réservation 06 23 90 62 16 .
Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 90 62 16
