Soirée dansante, Salle Becmil, Salindres

Soirée dansante Samedi 14 février, 19h30 Salle Becmil Gard

23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T19:30:00+01:00 – 2026-02-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T19:30:00+01:00 – 2026-02-14T22:30:00+01:00

Repas : paella, fromage et dessert.

Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 40 50 73 »}]

Organisée par l’association Cévennes Toscane, animée par MAB. Danse Musique