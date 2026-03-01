Soirée dansante SBK La Friche en Herbe Hauts de Bienne

Soirée dansante SBK

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cours d’initiation avec Nico SBK et Marine, puis soirée dansante

19h Initiation Salsa 7€/personne

20h Initiation Bachata 7€/personne

21h Entrée Libre .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Soirée dansante SBK Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE