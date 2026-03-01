Soirée dansante SBK La Friche en Herbe Hauts de Bienne
Soirée dansante SBK La Friche en Herbe Hauts de Bienne samedi 28 mars 2026.
Soirée dansante SBK
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cours d’initiation avec Nico SBK et Marine, puis soirée dansante
19h Initiation Salsa 7€/personne
20h Initiation Bachata 7€/personne
21h Entrée Libre .
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dansante SBK Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE