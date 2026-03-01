Soirée dansante SBK La Friche en Herbe Hauts de Bienne

Soirée dansante SBK La Friche en Herbe Hauts de Bienne samedi 28 mars 2026.

Soirée dansante SBK

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Cours d’initiation avec Nico SBK et Marine, puis soirée dansante

19h Initiation Salsa 7€/personne
20h Initiation Bachata 7€/personne
21h Entrée Libre   .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Soirée dansante SBK Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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