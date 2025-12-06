Soirée dansante Sceaux-du-Gâtinais

Soirée dansante

Soirée dansante Sceaux-du-Gâtinais samedi 6 décembre 2025.

Soirée dansante

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Soirée dansante
Alerte la bière de Noël arrive à La Fabrik du Gâtinais ! Célébrez l’occasion en musique ! Une soirée dansante vous attend !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Dance party

L’événement Soirée dansante Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2025-12-01 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS