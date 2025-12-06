Soirée dansante

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Alerte la bière de Noël arrive à La Fabrik du Gâtinais ! Célébrez l’occasion en musique ! Une soirée dansante vous attend ! .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

