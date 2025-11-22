Soirée dansante Segonzac

Soirée dansante

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Soirée Dansante animée par le DJ PASCAL

Un menu gourmet sera proposé

Soupe à l’oignon demi magret de canard cuit au braséro sauce venaison accompagné de frites maison cabécou sur toast riz au lait un verre de vin et le café sont offerts

Tarif 25€ De 0 à 6 ans gratuit De 7 à 12 ans demi tarif

Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15

English : Soirée dansante

Dance party with DJ PASCAL

A gourmet menu will include

Onion soup half duck breast braised in venison sauce with home fries cabécou on toast rice pudding complimentary glass of wine and coffee

Price: 25€ From 0 to 6 years: free From 7 to 12 years: half price

German : Soirée dansante

Tanzabend, der von DJ PASCAL moderiert wird

Es wird ein Gourmetmenü angeboten:

Zwiebelsuppe halbe Entenbrust in Braserosauce mit hausgemachten Pommes frites Cabécou auf Toast Milchreis ein Glas Wein und Kaffee werden angeboten

Preis 25€ Von 0 bis 6 Jahren: kostenlos Von 7 bis 12 Jahren: halber Preis

Italiano :

Festa da ballo con DJ PASCAL

Sarà disponibile un menu gourmet:

Zuppa di cipolle mezzo petto d’anatra cotto al braciere con salsa di cervo e patatine fritte formaggio cabécou su pane tostato budino di riso un bicchiere di vino e caffè

Prezzo: 25€ Da 0 a 6 anni: gratuito Da 7 a 12 anni: metà prezzo

Espanol : Soirée dansante

Fiesta de baile con DJ PASCAL

Se ofrecerá un menú gastronómico:

Sopa de cebolla media pechuga de pato cocinada al brasero con salsa de venado y patatas fritas caseras tostadas de queso cabécou arroz con leche se ofrecerá una copa de vino y café

Precio: 25€ 0-6 años: gratis 7-12 años: mitad de precio

