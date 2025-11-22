Soirée dansante Segonzac
Soirée dansante Segonzac samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante
Salle des Fêtes Segonzac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Soirée Dansante animée par le DJ PASCAL
Un menu gourmet sera proposé
Soupe à l’oignon demi magret de canard cuit au braséro sauce venaison accompagné de frites maison cabécou sur toast riz au lait un verre de vin et le café sont offerts
Tarif 25€ De 0 à 6 ans gratuit De 7 à 12 ans demi tarif .
Tarif 25€ De 0 à 6 ans gratuit De 7 à 12 ans demi tarif .
Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15
English : Soirée dansante
Dance party with DJ PASCAL
A gourmet menu will include
Onion soup half duck breast braised in venison sauce with home fries cabécou on toast rice pudding complimentary glass of wine and coffee
Price: 25€ From 0 to 6 years: free From 7 to 12 years: half price
German : Soirée dansante
Tanzabend, der von DJ PASCAL moderiert wird
Es wird ein Gourmetmenü angeboten:
Zwiebelsuppe halbe Entenbrust in Braserosauce mit hausgemachten Pommes frites Cabécou auf Toast Milchreis ein Glas Wein und Kaffee werden angeboten
Preis 25€ Von 0 bis 6 Jahren: kostenlos Von 7 bis 12 Jahren: halber Preis
Italiano :
Festa da ballo con DJ PASCAL
Sarà disponibile un menu gourmet:
Zuppa di cipolle mezzo petto d’anatra cotto al braciere con salsa di cervo e patatine fritte formaggio cabécou su pane tostato budino di riso un bicchiere di vino e caffè
Prezzo: 25€ Da 0 a 6 anni: gratuito Da 7 a 12 anni: metà prezzo
Espanol : Soirée dansante
Fiesta de baile con DJ PASCAL
Se ofrecerá un menú gastronómico:
Sopa de cebolla media pechuga de pato cocinada al brasero con salsa de venado y patatas fritas caseras tostadas de queso cabécou arroz con leche se ofrecerá una copa de vino y café
Precio: 25€ 0-6 años: gratis 7-12 años: mitad de precio
