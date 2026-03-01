Soirée dansante Sermaises
La Société Sportive Sermaisoise organise une soirée dansante avec DJ Nono le samedi 14 mars 2026 à Sermaises ! Rendez-vous dès 19h30 à la salle culturelle pour un dîner complet (poulet colombo) et une nuit festive !
La Société Sportive Sermaisoise (SSS) invite le public à sa grande soirée dansante le samedi 14 mars 2026. L’événement se déroule à la salle culturelle de Sermaises (45300) et débute à 19h30 sous l’animation musicale de DJ Nono.
Le programme prévoit un menu complet pour les convives
Menu Adulte (30 €) Apéritif, salade feuilletée, poulet colombo riz, fromage, dessert, vin et café.
Menu Enfant (15 €) Nuggets, frites et dessert.
Cette manifestation allie gastronomie et divertissement dans une ambiance dynamique. Les inscriptions et demandes de renseignements s’effectuent directement par téléphone au 06 60 10 32 63. 15 .
Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 10 32 63
English :
The Société Sportive Sermaisoise is organizing a dance party with DJ Nono on Saturday March 14, 2026 in Sermaises! Join us at 7:30 pm at the Salle Culturelle for a complete dinner (chicken colombo) and a festive night!
