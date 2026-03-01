Soirée dansante Sermaises

Soirée dansante

La Société Sportive Sermaisoise organise une soirée dansante avec DJ Nono le samedi 14 mars 2026 à Sermaises ! Rendez-vous dès 19h30 à la salle culturelle pour un dîner complet (poulet colombo) et une nuit festive !

Le programme prévoit un menu complet pour les convives

Menu Adulte (30 €) Apéritif, salade feuilletée, poulet colombo riz, fromage, dessert, vin et café.

Menu Enfant (15 €) Nuggets, frites et dessert.

Cette manifestation allie gastronomie et divertissement dans une ambiance dynamique. Les inscriptions et demandes de renseignements s'effectuent directement par téléphone au 06 60 10 32 63.

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 10 32 63

The Société Sportive Sermaisoise is organizing a dance party with DJ Nono on Saturday March 14, 2026 in Sermaises! Join us at 7:30 pm at the Salle Culturelle for a complete dinner (chicken colombo) and a festive night!

