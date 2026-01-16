Soirée dansante Sévérac d’Aveyron
Soirée dansante Sévérac d’Aveyron dimanche 22 février 2026.
Soirée dansante
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Menu enfant
Début : Samedi 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Une soirée dansante animée par Fred Vernhet et ses Pop’ Girls !
Samedi 22 février à partir de 19h30 à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, le Centre culturel et sportif sévéragais et Lapanouse Détente vous invitent à une grande soirée dansante avec Fred Vernhet et ses Pop’ Girls.
Réservation obligatoire au 06 82 41 50 94 ou au 06 71 37 15 39. 8 .
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 71 37 15 39
English :
An evening of dancing hosted by Fred Vernhet and his Pop’ Girls!
