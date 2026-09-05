Soirée dansante : Soirée Années 80-90-2000 – DJ Noumix, la dernière danse de l’année Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 19 décembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée dansante : Soirée Années 80-90-2000 – DJ Noumix, la dernière danse de l’année
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19 23:59:00
Date(s) :
2026-12-19
Dernière grande soirée dansante de l’année avec DJ Noumix : trois décennies enchaînées sans temps mort, synthés 80’s, dancefloor 90’s et tubes 2000’s que tout le monde connaît par cœur.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Dance Party: ’80s, ’90s, and 2000s Night – DJ Noumix, the last dance of the year
The last big dance party of the year with DJ Noumix: three decades of nonstop music, ’80s synths, ’90s dancefloor hits, and ’00s chart-toppers that everyone knows by heart.
L’événement Soirée dansante : Soirée Années 80-90-2000 – DJ Noumix, la dernière danse de l’année Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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