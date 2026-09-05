Soirée dansante : Soirée Années 80-90 – DJ Noumix Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 14 novembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée dansante : Soirée Années 80-90 – DJ Noumix
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 23:59:00
Date(s) :
2026-11-14
DJ Noumix remonte le temps : quatre heures de tubes 80’s et 90’s, synthés, refrains repris en chœur par toute la salle et transitions qui ne laissent aucune chance aux pieds.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Dance Party: ’80s-’90s Theme Night – DJ Noumix
DJ Noumix takes us back in time: four hours of ’80s and ’90s hits, synths, choruses sung along by the whole crowd, and transitions that keep you on your feet.
L’événement Soirée dansante : Soirée Années 80-90 – DJ Noumix Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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