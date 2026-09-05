Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata Marennes Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 20 novembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 23:59:00
Date(s) :
2026-11-20
Sylvain Lecorre revient faire tourner le club : initiation aux pas de base de la salsa et de la bachata pour les débutants, seul ou à deux, puis dancefloor latino toute la soirée.
.
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dance Party: Salsa Night with Sylvain – Intro to Salsa & Bachata
Sylvain Lecorre is back to get the club moving: an introduction to the basic steps of salsa and bachata for beginners—whether dancing alone or in pairs—followed by a Latin dance floor all night long.
L’événement Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Concours de pêche Master de l’Huître Marennes Marennes-Hiers-Brouage 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine: Visite chantier de restauration des remparts de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash l’Eglise du Nouveau Monde Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 19 septembre 2026
- Fleur Poirier présente aux Journées du Patrimoine à Brouage Place Forte de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 19 septembre 2026