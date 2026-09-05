Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 23:59:00

Date(s) :

2026-11-20

Sylvain Lecorre revient faire tourner le club : initiation aux pas de base de la salsa et de la bachata pour les débutants, seul ou à deux, puis dancefloor latino toute la soirée.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Salsa Night with Sylvain – Intro to Salsa & Bachata

Sylvain Lecorre is back to get the club moving: an introduction to the basic steps of salsa and bachata for beginners—whether dancing alone or in pairs—followed by a Latin dance floor all night long.

L’événement Soirée dansante : Soirée Salsa avec Sylvain – Initiation salsa & bachata Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes