Soirée dansante solidaire Cussac-Fort-Médoc
Soirée dansante solidaire Cussac-Fort-Médoc samedi 7 mars 2026.
Soirée dansante solidaire
Cussac-Fort-Médoc Gironde
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée dansante solidaire au profit des sinistrés du Portugal
Repas & soirée dansante, réservation obligatoire.
Tous les bénéfices seront reversés aux sinistrés du Portugal .
Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 55 46 97 asso.francoportugaise@gmail.com
