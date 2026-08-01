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AGENDA · Carsac-Aillac

Soirée dansante sous la Halle de Carsac Carsac-Aillac

mardi 11 août 2026 · Carsac-Aillac

Soirée dansante sous la Halle de Carsac Carsac-Aillac

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
24200 Carsac-Aillac
Département
Dordogne
Tarif

Carsac-Aillac

Soirée dansante sous la Halle de Carsac

Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Ne manquez pas la soirée dansante estivale de Carsac-Aillac ! Le 11 août à 20h30 sous la Halle Paysanne, Rachel Cantegrel vous propose des initiations gratuites à la Salsa, Bachata et Cha-Cha-Cha. L’association Fol’y Danse tiendra une buvette pour prolonger la fête. Ouvert à tous, sans réservation, cet événement est l’occasion idéale de danser, rencontrer du monde et passer une soirée inoubliable en plein air. Accès libre, ambiance chaleureuse garantie !   .

Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 00 

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English : Soirée dansante sous la Halle de Carsac

L’événement Soirée dansante sous la Halle de Carsac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du pays de Fénelon

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