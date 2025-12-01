Soirée dansante spécial Réveillon au Hameau du fromage Le Hameau du fromage Cléron
Le Hameau du fromage 20 Zone artisanale Cléron Doubs
Venez passer une soirée festive au hameau du fromage avec ce repas dansant ! Musique et dîner spécial Réveillon du Nouvel An vous attendent. Réservation obligatoire. .
Le Hameau du fromage 20 Zone artisanale Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 41 51
