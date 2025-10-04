Soirée dansante spéciale années 80 90 ! Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 03:00:00

2025-10-04

Avec DJ Concept évènements / entrée 15 € / bar à pizzas sur place / Pensez à réserver !

Préparez-vous à une nuit exceptionnelle dédiée aux meilleurs hits des années 80 et 90.

Une véritable immersion sonore dans l’âge d’or de la musique dance, new wave, pop et funk.

Prévente des billets Billets à retirer à l’accueil du Val’Rhonne dès le 2 septembre 2025 (dans la limite des places disponibles) .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

With DJ Concept events / admission: 15 ? / pizza bar on site / Don’t forget to book!

German :

Mit DJ Concept Events / Eintritt: 15 ? / Pizzabar vor Ort / Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Con eventi DJ Concept / ingresso: 15? / pizza bar in loco / prenotare in anticipo!

Espanol :

Con DJ Concept events / entrada: 15? / pizza bar in situ / ¡reserva con antelación!

