Soirée Dansante spéciale Anniversaires ! La Chapelle-Saint-Luc samedi 28 février 2026.

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Entrée gratuite, Carte ou menus au choix, Musique et ambiance festive garantie !

Ramène ta bonne humeur et viens célébrer avec nous !

À très bientôt,
L’équipe du Sarrail   .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40  contact@lesarrail.fr

