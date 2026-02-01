Soirée Dansante spéciale Anniversaires ! La Chapelle-Saint-Luc
Soirée Dansante spéciale Anniversaires ! La Chapelle-Saint-Luc samedi 28 février 2026.
Soirée Dansante spéciale Anniversaires !
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2026-02-28 19:30:00
Entrée gratuite, Carte ou menus au choix, Musique et ambiance festive garantie !
Ramène ta bonne humeur et viens célébrer avec nous !
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
