Soirée Dansante spéciale Anniversaires ! La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Dansante spéciale Anniversaires !

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Entrée gratuite, Carte ou menus au choix, Musique et ambiance festive garantie !



Ramène ta bonne humeur et viens célébrer avec nous !



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

